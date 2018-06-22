Обнародованы средние вступительные баллы в университеты Азербайджана - СПИСОК

22 июня, 2018 16:20

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы средние баллы, набранные абитуриентами на вступительном экзамене в вузы Азербайджана в 2017/2018 учебном году. Как сообщает Report, в ежегодном отчете министерства образования отразились средние баллы университетов. 1. Бакинская высшая школа нефти 678,4 2. Азербайджанский медицинский университет 603,1 3. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики 595,4 4. Академия Государственного таможенного комитета 576,9 5. Университет ADA 532,9 6. Азербайджанский университет языков 457,5 7. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 430,1 8. Национальная академия авиации 427,2 9. Бакинский государственный университет (БГУ) 421,2 10. Азербайджанский государственный экономический университет 412,2 11. Бакинский инженерный университет 409,4 12. Азербайджанский государственный педагогический университет 392,1 13. Нахчыванский государственный университет 389,1 14. Университет туризма и менеджмента 381,9 15. Университет Хазар 366,2 16. Бакинский славянский университет 363,8 17. Гянджинский государственный университет 334,2 18. Университет культуры и искусства 331,8 19. Мингячевирский государственный университет 307,7 20. Университет архитектуры и строительства 307,5 21. Азербайджанский технический университет 305,8 22. Сумгайытский государственный университет 300,6 23. Нахчыванский университет учителей 295,8 24. Ленкоранский государственный университет 280,4 25. Азербайджанский государственный аграрный университет 266,8 26. Академия труда и социальных отношений 262,2 27. Бакинский университет для девушек 253,1 28. Нахчыванский университет 251,9 29. Западно-Каспийский университет 249,8 30. Университет Азербайджан 249,1 31. Бакинский университет Евразия 242,1 32. Азербайджанский технологический университет 232,8 33. Бакинский университет бизнеса 231,4 34. Университет Одлар Юрду 231,3 35. Азербайджанский университет кооперации 214.