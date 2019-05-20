Обнародованы результаты выпускных экзаменов в Азербайджане

Обнародованы результаты первого этапа выпускных экзаменов, проведенных в марте 2019 года Государственным экзаменационным центром по уровню общего среднего образования (9 классов), и 7 апреля - по уровню полного среднего образования (11 классов) в Азербайджане.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участвовавшие в экзамене ученики на сайте ГЭЦ могут ознакомиться со своими результатами экзаменов, графическим изображением листа с ответами, критериями оценивания по каждому заданию открытого типа (предполагаемые верные ответы и решение задания, шкала оценивания).