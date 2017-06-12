Обнародованы результаты тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для русского сектора

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты тестовых экзаменов по предмету азербайджанский язык, проведенные для русского сектора 9 апреля и 11 июня. Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Для ознакомления с ответами абитуриенты могут воспользоваться данной ссылкой. Кроме того, абитуриенты смогут ознакомиться с графическим изображением карты ответов. Абитуриенты могут узнать ответ, отправив посредством мобильных операторов номер работы на номер 7727.

Из 1813 абитуриентов, участие в экзамене которых предусматривалось, 259 на экзамен не явились. Из участвовавших в экзамене 1554 абитуриентов 1306 ответили требованиям конкурса и получили оценку "допустимо".

Отметим, что абитуриентам на экзамене по предмету "Азербайджанский язык" представили 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Неверные ответы не влияют на правильные. Результаты экзаменов оцениваются как "допустимо" и "недопустимо", получившие "допустимо" допускаются к вступительным экзаменам. Для получения абитуриентом "допустимо" он должен набрать не меньше 15 баллов.