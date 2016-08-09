​Обнародованы результаты конкурса на вакансии в колледжах

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) объявила результаты конкурса на плановые места, оставшиеся свободными в средних специальных учебных заведениях на базе общего среднего образования (9 классов) на 2016/2017-ый учебный год.

Как сообщили Report из ГКПС, согласно результатам конкурса, для участия в конкурсе на 2698 вакансий заявления подали 3113 абитуриентов, 2122 из которых были зачислены в ссузы.

Список поступивших абитуриентов и проходные баллы будут опубликованы 10 августа в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

Зачисленные в ссузы абитуриенты должны с 10-го по 16-ое августа (с 9:00 по 17:00) пройти регистрацию и представить документы в учебные заведения.

Непрохождение регистрации в установленный срок будет расценено как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности и приказ о его зачислении не будет отправлен в ссуз.

С результатами конкурса абитуриенты могут ознакомиться на интернет-странице ГКПС или же отправив по мобильному телефону свои рабочие номера на номер 7727.