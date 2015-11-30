​Обнародованы результаты диагностической оценки знаний и навыков педагогов Хачмаза

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты диагностической оценки знаний и навыков педагогов общеобразовательных школ Хачмаза.

Как сообщили Report в министерстве образования, в диагностической оценке, прошедшей в Хачмазском Олимпийском спортивном комплексе, участвовало более 2300 педагогов по 19-ти общеобразовательным предметам.

В министерстве отметили, что результаты диагностической оценки были обнародованы сразу же после экзамена. Войдя на свою страницу через официальный сайт министерства образования (dq.edu.az), педагоги могут ознакомиться с результатами диагностической оценки.

На экзамене педагогам нужно было ответить на 40 тестовых заданий по специальности и 20 - по учебной стратегии. Согласно правилам, педагог, правильно ответивший минимум на 10% заданий по каждому разделу, считается прошедшим диагностическую оценку.

Отметим, что в диагностической оценке участвовали штатные педагоги общеобразовательных школ, педагоги-дефектологи и руководители допризывной подготовки молодежи.