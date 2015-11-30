 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародованы результаты диагностической оценки знаний и навыков педагогов Хачмаза

    В диагностической оценке приняли участие более 2300 педагогов по 19-ти общеобразовательным предметам

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты диагностической оценки знаний и навыков педагогов общеобразовательных школ Хачмаза.

    Как сообщили Report в министерстве образования, в диагностической оценке, прошедшей в Хачмазском Олимпийском спортивном комплексе, участвовало более 2300 педагогов по 19-ти общеобразовательным предметам.

    В министерстве отметили, что результаты диагностической оценки были обнародованы сразу же после экзамена. Войдя на свою страницу через официальный сайт министерства образования (dq.edu.az), педагоги могут ознакомиться с результатами диагностической оценки.

    На экзамене педагогам нужно было ответить на 40 тестовых заданий по специальности и 20 - по учебной стратегии. Согласно правилам, педагог, правильно ответивший минимум на 10% заданий по каждому разделу, считается прошедшим диагностическую оценку.

    Отметим, что в диагностической оценке участвовали штатные педагоги общеобразовательных школ, педагоги-дефектологи и руководители допризывной подготовки молодежи.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi