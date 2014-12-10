Обнародованы проблемы геологического строения территории Азербайджана

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Сложное геологическое строение территории республики и Каспийского моря, насыщенность территории полезными ископаемыми и геодинамическая активность всегда привлекают внимание геологов. Геологические исследования на указанных территориях продолжаются по сей день. На основе крупной информационной базы подготавливаются различные модели, относящиеся к геологическому строению земной коры и альпийской эволюции. Однако и это не полностью отвечает требованиям дня".

Об этом Report заявил руководитель отдела геотектоники и региональной геологии Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент академии Талят Кянгярли.

Член-корреспондент НАНА объяснил вопрос следующим образом: при разработке моделей не были учтены или же недостаточно проанализированы свойства глубоких слоев земной коры, внутреннее геологическое строение структурных зон и другие проблемные вопросы. По его словам, при разработке моделей нужно учитывать ряд новых информаций и гипотез.

Т.Кянгярли добавил, что существующие представления о геологической структуре и развитии территории республики, применяемые геологические, тектонические, палеогеодинамические модели не полностью отражают свойства земной коры. Хотя в числе факторов, обеспечивающих нынешнее и дальнейшее социально-экономическое развитие и безопасность республики, важное место занимает соответствующая действительности информационная база о свойствах геологической среды.