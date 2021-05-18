Обнародовано число заразившихся COVID-19 за сутки учащихся и педагогов

За прошедший день в общеобразовательных учреждениях города Сумгайыта COVID-19 был выявлен у 1 ученика и 1 человека из школьного персонала, у 2 учащихся была высокая температура.

За прошедший день в общеобразовательных учреждениях города Сумгайыта COVID-19 был выявлен у 1 ученика и 1 человека из школьного персонала, у 2 учащихся была высокая температура.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования.

В школах Гянджи вчера у 1 ученика была высокая температура, случаев заражения вирусом COVID-19 не выявлено.

В учебных заведениях города Шеки и Абшеронского района за минувшие сутки не было выявлено учащихся или персонала с высокой температурой, не было зафиксировано случаев заражения вирусом COVID-19.

Отметим, что с 17 мая в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку, Абшеронского района, Сумгайыта, Гянджи, Шеки, частично восстановлен процесс обучение в традиционной форме.