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Обнародовано число заразившихся COVID-19 за сутки учащихся и педагогов

Обнародовано число заразившихся COVID-19 за сутки учащихся и педагогов За прошедший день в общеобразовательных учреждениях города Сумгайыта COVID-19 был выявлен у 1 ученика и 1 человека из школьного персонала, у 2 учащихся была высокая температура.
Наука и образование
18 мая 2021 г. 17:19
Обнародовано число заразившихся COVID-19 за сутки учащихся и педагогов

За прошедший день в общеобразовательных учреждениях города Сумгайыта COVID-19 был выявлен у 1 ученика и 1 человека из школьного персонала, у 2 учащихся была высокая температура.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования.

В школах Гянджи вчера у 1 ученика была высокая температура, случаев заражения вирусом COVID-19 не выявлено.

В учебных заведениях города Шеки и Абшеронского района за минувшие сутки не было выявлено учащихся или персонала с высокой температурой, не было зафиксировано случаев заражения вирусом COVID-19.

Отметим, что с 17 мая в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку, Абшеронского района, Сумгайыта, Гянджи, Шеки, частично восстановлен процесс обучение в традиционной форме.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün COVID-19 aşkarlanan şagird və müəllimlərin sayı açıqlanıb

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