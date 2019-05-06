Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты проведенного 5 мая тестового экзамена по азербайджанскому языку для учеников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учебных заведений, где обучение проводится не на азербайджанском языке, и для абитуриентов средних специальных учебных заведений и вузов, сдающих вступительные экзамены на русском языке.

Как сообщили Report в центре, абитуриенты могут ознакомиться с результатами (общий балл по каждому предмету), отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Напомним, что не участвовавшие в первом экзамене 5 мая, или сдавшие экзамен на неудовлетворительную оценку, а также выпускники этого года, относительный балл которых в рамках выпускного экзамена по данному предмету составил ниже 50 баллов, могут принять участие во втором экзамене по азербайджанскому языку 26 мая, пройдя регистрацию с 8 по 14 мая. Получившие неудовлетворительную оценку по азербайджанскому языку абитуриенты не допускаются к конкурсам в высших и средних специальных учебных заведениях.