Объявлены результаты конкурса в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса в магистратуру НАНА и вузов на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, результаты размещены на сайте центра.

Бакалавры могут получить информацию о результатах также отправив "рабочий номер" через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727.

Список поступивших будет опубликован в пятом номере журнала "Магистр".

Согласно результатам конкурса, 6 506 из участвовавших в выборе специализации 7 531 бакалавров были приняты в магистратуру республиканских вузов. 2 799 поступивших будут обучаться по госзаказу, а 3 707 - на платной основе. 4 348 из них являются выпускниками вузов текущего года, а 2 158 человек - прежних лет.

Кроме того, два человека были приняты в магистратуру в области искусства вне конкурса.