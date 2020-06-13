Объявлены результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня

© Report/Firudin Səlimov https://report.az/storage/news/c5694297086122debb6c4f95c98cd4ab/3006f33d-c1e6-4304-a608-88f2df742689_292.jpg

Объявлены результаты проведенных 10 и 11 июня экзаменов об окончании 9-го класса, приема в колледжи на основе 9-летнего образования и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному) для 9- и 11-летнего уровней образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Участники могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов по следующим ссылкам:

- выпускные экзамены для 9 класса;

- вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущего года по приему в колледжи на основе общего (9-летнего) среднего образования;

- экзамены по азербайджанскому языку (как государственному языку) для общего (9-летнего) среднего и полного (11-летнего) среднего образования для получающих образование не на азербайджанском языке.

Участники могут узнать о результатах экзамена также через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "номер работы" на номер 7727.