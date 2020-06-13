Объявлены результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня

Объявлены результаты проведенных 10 и 11 июня экзаменов об окончании 9-го класса, приема в колледжи на основе 9-летнего образования и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному) для 9- и 11-летнего уровней образования.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Участники могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов по следующим ссылкам:
- выпускные экзамены для 9 класса;
- вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущего года по приему в колледжи на основе общего (9-летнего) среднего образования;
- экзамены по азербайджанскому языку (как государственному языку) для общего (9-летнего) среднего и полного (11-летнего) среднего образования для получающих образование не на азербайджанском языке.
Участники могут узнать о результатах экзамена также через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "номер работы" на номер 7727.