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Объявлены результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня

© Report/Firudin Səlimov

Объявлены результаты проведенных 10 и 11 июня экзаменов об окончании 9-го класса, приема в колледжи на основе 9-летнего образования и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному) для 9- и 11-летнего уровней образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Участники могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов по следующим ссылкам:

выпускные экзамены для 9 класса;

вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущего года по приему  в колледжи на основе общего (9-летнего) среднего образования;

экзамены по азербайджанскому языку (как государственному языку) для общего (9-летнего) среднего и полного (11-летнего) среднего образования для получающих образование не на азербайджанском языке.  

Участники могут узнать о результатах экзамена также через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "номер работы" на номер 7727.

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