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Названы сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана

Названы сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета установила сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана .
Наука и образование
26 октября 2022 г. 11:49
Названы сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета установила сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана .

Как сообщили Report в кафедре, в следующем году весна в Азербайджане наступит 21 марта в 01:24:24 по бакинскому времени. Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 33 минуты.

Летний сезон (летнее солнцестояние) наступит в Азербайджане 21 июня в 18:57:47. Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 52 минуты.

В следующем году осень наступит в Азербайджане 23 сентября в 10:49:56. Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 21 час 37 минут.

В 2023 году зима (зимнее солнцестояние) в Азербайджан придет 22 декабря в 07:27:19. Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 38 минут.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il fəsillərin Azərbaycana daxil olacağı tarixlər açıqlanıb

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