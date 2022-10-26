Названы сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета установила сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана .

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета установила сроки смены сезонов будущего года на территории Азербайджана .

Как сообщили Report в кафедре, в следующем году весна в Азербайджане наступит 21 марта в 01:24:24 по бакинскому времени. Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 33 минуты.



Летний сезон (летнее солнцестояние) наступит в Азербайджане 21 июня в 18:57:47. Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 52 минуты.



В следующем году осень наступит в Азербайджане 23 сентября в 10:49:56. Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 21 час 37 минут.



В 2023 году зима (зимнее солнцестояние) в Азербайджан придет 22 декабря в 07:27:19. Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 38 минут.