Названы причины, по которым дети остаются в стороне от дошкольного образования

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "В 2019-2020 учебном году к подготовке к школе будет привлечено 147 492 ребенка".

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом отчете по проекту "Привлечение детей 3 и 4 лет к дошкольному образованию".

В отчете отмечается, что это составляет 90% всех детей дошкольного возраста: "Из них 31 253 ребенка приходится на долю Баку, 5063 - Сумгайыта, 3929 - Гянджи, 1496 - Мингячевира, 2401 - Абшерона".

В документе говорится, что в Азербайджане в 2016 году к дошкольному образованию привлечено лишь 24% детей дошкольного возраста (5-6 лет). По Баку и городам данный показатель был чуть выше, а по районам и селам – ниже.

Согласно отчету, были расследованы причины, по которым дети 3-4 лет остаются в стороне от дошкольного образования. Выяснилось, что основные причины связаны с отсутствием или небольшим количеством детсадов на территории проживания ребенка, болезнью или инвалидностью, дороговизной частных дошкольных учреждений и прочими факторами.

"В дошкольных учреждениях в Азербайджане, и в особенности в Баку довольно мало мест. Несмотря на рост с каждым годом количества частных детсадов, требуемую плату можно считать довольно высокой для азербайджанской семьи со средним достатком. Так, в среднем ежемесячная оплата в частных детсадах составляет 300-400 манатов, а в более качественных - 600-700 манатов. Понятно, что многие семьи не имеют возможности оплачивать это", - говорится в отчете.