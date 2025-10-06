Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицине

    Наука и образование
    • 06 октября, 2025
    • 13:38
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицине

    Нобелевскую премию по медицине получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи.

    Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

