Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицине
Наука и образование
- 06 октября, 2025
- 13:38
Нобелевскую премию по медицине получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.
