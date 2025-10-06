İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:49
    Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Tibb üzrə Nobel mükafatının sahibləri Meri Brunkov, Fred Ramsdell və Şimon Sakaquçi olacaq.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Tibb üzrə Nobel mükafatı periferik immun tolerantlığına aid kəşflərə görə təqdim edilib.

