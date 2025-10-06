Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb
Elm və təhsil
- 06 oktyabr, 2025
- 13:49
Tibb üzrə Nobel mükafatının sahibləri Meri Brunkov, Fred Ramsdell və Şimon Sakaquçi olacaq.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Tibb üzrə Nobel mükafatı periferik immun tolerantlığına aid kəşflərə görə təqdim edilib.
