Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии
Наука и образование
- 08 октября, 2025
- 13:57
Нобелевскую премию по химии получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на комитет.
Отмечается, что премия будет присуждена за разработку металлорганических каркасов.
