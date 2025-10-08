Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

    Наука и образование
    • 08 октября, 2025
    • 13:57
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

    Нобелевскую премию по химии получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на комитет.

    Отмечается, что премия будет присуждена за разработку металлорганических каркасов.

