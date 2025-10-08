Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

Нобелевскую премию по химии получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на комитет.

Отмечается, что премия будет присуждена за разработку металлорганических каркасов.