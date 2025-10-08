Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb
Elm və təhsil
- 08 oktyabr, 2025
- 14:03
Kimya üzrə Nobel mükafatını Susumu Kitaqava, Riçard Robson və Omar Yaqi alacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici media komitəyə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, mükafat metal-üzvi karkasların işlənib hazırlanmasına görə təqdim ediləcək.
