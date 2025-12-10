Bakıda reabilitasiya mərkəzində 43 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 10 dekabr, 2025
- 10:29
Bakıda reabilitasiya mərkəzində ölüm hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 9-u saat 02 radələrində Bakı şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Anar Cahangir oğlu Şəfiyev müalicə aldığı Şüvəlan qəsəbəsinin ərazisində yerləşən Birlik reablitasiya mərkəzində naməlum səbəbdən ölüb.
Onun ölüm səbəbi araşdırılır.
