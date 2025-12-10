İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda reabilitasiya mərkəzində 43 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 10:29
    Bakıda reabilitasiya mərkəzində 43 yaşlı kişi ölüb

    Bakıda reabilitasiya mərkəzində ölüm hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 9-u saat 02 radələrində Bakı şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Anar Cahangir oğlu Şəfiyev müalicə aldığı Şüvəlan qəsəbəsinin ərazisində yerləşən Birlik reablitasiya mərkəzində naməlum səbəbdən ölüb.

    Onun ölüm səbəbi araşdırılır.

    Ölüm Şüvəlan Reabilitasiya Mərkəzi

    Son xəbərlər

    10:46

    Dövlət Agentliyinin rəisi: "Sənaye risklərinin strukturu yenidən formalaşır"

    Sənaye
    10:45

    Adil Kərimli: Mədəniyyətlə bağlı yeni yanaşmalar hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    10:42

    Kamboca Tailanda raket zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    10:41
    Foto

    İstanbulda Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyi açılıb

    Turizm
    10:40

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın səkkiz boksçusu 1/4 finalda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    10:40

    FHN yağıntılı havaya görə əhaliyə müraciət edib

    Ekologiya
    10:34

    Astarada iki balıqçı itkin düşüb

    Hadisə
    10:31

    Bakıda 8-ci mərtəbədən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Polşa Ukraynaya "MiQ-29" qırıcıları verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti