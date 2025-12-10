İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Kəpəz"in futbolçusu Azərbaycan çempionatında 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 10:21
    "Kəpəz"in futbolçusu Rauf Hüseynli Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XIV turunun "Araz-Naxçıvan"la görüşünə (0:2) təsadüf edib.

    Rauf səfər matçına start heyətində çıxıb. O, Premyer Liqada keçirdiyi 100 qarşılaşmada 6 qola imza atıb.

    Müdafiəçi 5 klubun heyətində çıxış edib. Hüseynli "Kəpəz"də 33 (3 qol), "Şamaxı"da 31 (1 qol), "Qəbələ"də 30 (1 qol), "Zirə"də 5, "Qarabağ"da 1 (1 qol) oyun keçirib.

    Qeyd edək ki, Premyer Liqada debütü 2019/2020 mövsümünə təsadüf edən Hüseynli çempionatda 100 və daha çox oyun keçirən 449-cu futbolçudur.

    "Kəpəz" klubu Azərbaycan Premyer Liqası Rauf Hüseynli

