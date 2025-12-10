"Kəpəz"in futbolçusu Azərbaycan çempionatında 100-cü oyununu keçirib
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 10:21
"Kəpəz"in futbolçusu Rauf Hüseynli Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XIV turunun "Araz-Naxçıvan"la görüşünə (0:2) təsadüf edib.
Rauf səfər matçına start heyətində çıxıb. O, Premyer Liqada keçirdiyi 100 qarşılaşmada 6 qola imza atıb.
Müdafiəçi 5 klubun heyətində çıxış edib. Hüseynli "Kəpəz"də 33 (3 qol), "Şamaxı"da 31 (1 qol), "Qəbələ"də 30 (1 qol), "Zirə"də 5, "Qarabağ"da 1 (1 qol) oyun keçirib.
Qeyd edək ki, Premyer Liqada debütü 2019/2020 mövsümünə təsadüf edən Hüseynli çempionatda 100 və daha çox oyun keçirən 449-cu futbolçudur.
Son xəbərlər
10:46
Dövlət Agentliyinin rəisi: "Sənaye risklərinin strukturu yenidən formalaşır"Sənaye
10:45
Adil Kərimli: Mədəniyyətlə bağlı yeni yanaşmalar hazırlanırMədəniyyət siyasəti
10:42
Kamboca Tailanda raket zərbəsi endiribDigər ölkələr
10:41
Foto
İstanbulda Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyi açılıbTurizm
10:40
Dünya çempionatı: Azərbaycanın səkkiz boksçusu 1/4 finalda mübarizə aparacaqFərdi
10:40
FHN yağıntılı havaya görə əhaliyə müraciət edibEkologiya
10:34
Astarada iki balıqçı itkin düşübHadisə
10:31
Bakıda 8-ci mərtəbədən yıxılan kişi ölübHadisə
10:29