    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    • 07 октября, 2025
    • 13:54
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Майкл Деворе, Джон Мартинис.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Нобелевская премия будет присуждена за достижения в квантовой механике.

