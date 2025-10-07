Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике
Наука и образование
- 07 октября, 2025
- 13:54
Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Майкл Деворе, Джон Мартинис.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Нобелевская премия будет присуждена за достижения в квантовой механике.
