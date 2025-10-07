Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatları məlum olub
Elm və təhsil
- 07 oktyabr, 2025
- 13:57
Fizika üzrə Nobel mükafatını Con Klark, Maykl Devore, Con Martinis alacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
Nobel mükafatı kvant mexanikasındakı nailiyyətlərə görə veriləcək.
