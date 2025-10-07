İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatları məlum olub

    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:57
    Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatları məlum olub

    Fizika üzrə Nobel mükafatını Con Klark, Maykl Devore, Con Martinis alacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Nobel mükafatı kvant mexanikasındakı nailiyyətlərə görə veriləcək.

    Nobel mükafatı fizika
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике
    Clarke, Devoret and Martinis win 2025 Nobel Prize in Physics

