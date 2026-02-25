НАНА планирует создать научное отделение в Карабахе
Наука и образование
- 25 февраля, 2026
- 13:30
Национальная академия наук Азербайджана планирует создать Карабахское научное отделение.
Как передает Report, это отражено в итоговом документе общего собрания НАНА за 2025 год.
Отмечается, что предусмотрено расширение исследований по тематике Карабаха, Восточного Зангезура и Западного Азербайджана.
