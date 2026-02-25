AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq
Elm və təhsil
- 25 fevral, 2026
- 13:14
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Qarabağ elmi bölməsinin yaradılması nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu, AMEA-nın 2025-ci il üzrə ümumi yığıncağının yekun qərarında əks olunub.
Qeyd edilib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qərbi Azərbaycan mövzusunda araşdırmalar genişləndiriləcək.
