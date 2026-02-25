İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    • 25 fevral, 2026
    • 13:14
    AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Qarabağ elmi bölməsinin yaradılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, AMEA-nın 2025-ci il üzrə ümumi yığıncağının yekun qərarında əks olunub.

    Qeyd edilib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qərbi Azərbaycan mövzusunda araşdırmalar genişləndiriləcək.

    НАНА планирует создать научное отделение в Карабахе
    Azerbaijan's academy of science plans to establish branch in Karabakh

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    14:49

    TBMM-nin komitə sədri Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının şərtini bir daha bəyan edib

    Region
    14:47

    "Moody's" Azərbaycanın ÜDM artımının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycandan turist axını 1 %-dən çox azalıb

    Turizm
    14:43

    Fuat Oktay: Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasında əlaqələri gücləndirəcək

    Region
    14:39

    "Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurub

    Maliyyə
    14:37

    Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    14:35

    "Merkuri" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:32

    Qazax şəhəri sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti