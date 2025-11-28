Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами Китая

Обсуждается расширение сотрудничества Нахчыванского государственного университета (НГУ) с вузами Китая.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил журналистам в Нахчыване.

Министр подчеркнул наличие существенного потенциала для развития образовательного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

"Во время нашей беседы с послом Китая Лу Мэй особое внимание было уделено вопросам установления связей между НГУ и китайскими университетами, возможности обучения китайских студентов в Нахчыване, а также сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами. Мы стремимся расширить подобное взаимодействие и в сфере высшего образования. Правительство Китая регулярно реализует такие проекты, и мы верим, что сотрудничество будет охватывать различные сферы. Это может быть возможно как в Нахчыване, так и в других регионах Азербайджана", - сказал Амруллаев.