    Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами Китая

    Наука и образование
    • 28 ноября, 2025
    • 17:56
    Обсуждается расширение сотрудничества Нахчыванского государственного университета (НГУ) с вузами Китая.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил журналистам в Нахчыване.

    Министр подчеркнул наличие существенного потенциала для развития образовательного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

    "Во время нашей беседы с послом Китая Лу Мэй особое внимание было уделено вопросам установления связей между НГУ и китайскими университетами, возможности обучения китайских студентов в Нахчыване, а также сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами. Мы стремимся расширить подобное взаимодействие и в сфере высшего образования. Правительство Китая регулярно реализует такие проекты, и мы верим, что сотрудничество будет охватывать различные сферы. Это может быть возможно как в Нахчыване, так и в других регионах Азербайджана", - сказал Амруллаев.

    NDU ilə Çin universitetləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunur
    Nakhchivan State University discusses cooperation with Chinese universities

