İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    NDU ilə Çin universitetləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunur

    Elm və təhsil
    • 28 noyabr, 2025
    • 17:17
    NDU ilə Çin universitetləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunur
    Emin Əmrullayev

    Naxçıvan Dövlət Universiteti (NDU) ilə Çin universitetləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Naxçıvanda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Azərbaycanla Çin arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın inçişafı üçün imkanların olduğunu vurğulayıb:

    "Çinin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lu Mey ilə söhbətimiz zamanı NDU ilə Çin universitetləri arasında əlaqələrin qurulması, Çindən olan tələbələrin Naxçıvanda təhsil alması, elmi tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq məsələləri xüsusi vurğulandı. Ali təhsil sahəsində də oxşar əməkdaşlığın genişləndirilməsini istərdik. Çin hökuməti mütəmadi olaraq bu kimi layihələr həyata keçirir və biz inanırıq ki, əməkdaşlıq müxtəlif sahələri əhatə edəcək. Bu, həm Naxçıvanda, həm də Azərbaycanın digər bölgələrində mümkün ola bilər".

    Naxçıvan Təhsil Çin əməkdaşlıq Emin Əmrullayev
    Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами Китая

    Son xəbərlər

    17:56

    Ceyhun Bayramov İssara Sereevatthanavutu qəbul edib

    Digər
    17:52
    Foto

    WUF13-ə hazırlıqla bağlı yerləşmə vasitələri ilə görüş keçirilib

    Turizm
    17:51

    "Baksol yolu"ndakı yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:51

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Murov Az Terminal" son oyun günündə qələbə qazanıb

    Komanda
    17:47

    Bakıda rəqəmsal əlçatanlığın inkişafı üzrə beynəlxalq plan qəbul edilib

    İKT
    17:45

    Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü medalsız başa vurublar

    Fərdi
    17:41

    Olimpiya mükafatçısı mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    17:40

    Azərbaycanda idarələrarası rəqəmsal sənəd dövriyyəsi təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    17:34
    Foto

    Vəkilliyə qəbulla bağlı test imtahanında 224 nəfər uğurlu olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti