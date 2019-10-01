Президент наградил сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана:

"Заслуженный деятель науки"

Алимарданову Хафизу Муталлим оглу

Гасанову Арифу Гасан оглу

Ибрагимову Хикмету Джамал оглу

"Заслуженный инженер"

Абдуллаеву Эльмару Шахмар оглу.

Другим распоряжением за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане медалью "Терегги" глава государства наградил следующих сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана:

Алиеву Лейлуфер Имран гызы

Гаджиева Арифа Шахмалы оглу

Мамедбейли Эльдара Гусейнгулу оглу

Саидову Адилю Атакиши гызы

Сулейманова Самира Сулейман оглу.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии нефтехимической науки в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" следующих сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана:

Аббасова Вагифа Магеррам оглу

Мамедъярова Магеррама Али оглу

Рустамова Мусу Исмаил оглу.