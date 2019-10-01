Президент наградил сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана.
Как сообщает Report, за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана:
"Заслуженный деятель науки"
Алимарданову Хафизу Муталлим оглу
Гасанову Арифу Гасан оглу
Ибрагимову Хикмету Джамал оглу
"Заслуженный инженер"
Абдуллаеву Эльмару Шахмар оглу.
Другим распоряжением за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане медалью "Терегги" глава государства наградил следующих сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана:
Алиеву Лейлуфер Имран гызы
Гаджиева Арифа Шахмалы оглу
Мамедбейли Эльдара Гусейнгулу оглу
Саидову Адилю Атакиши гызы
Сулейманова Самира Сулейман оглу.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии нефтехимической науки в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" следующих сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана:
Аббасова Вагифа Магеррам оглу
Мамедъярова Магеррама Али оглу
Рустамова Мусу Исмаил оглу.
News DepartmentАвтор новости