Начался прием учащихся в лицеи и гимназии

С сегодняшнего дня начинался процесс приема учащихся в лицеи и гимназии страны на 2022-2023 учебный год.

С сегодняшнего дня начинался процесс приема учащихся в лицеи и гимназии страны на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, прием заявлений для участия в централизованном экзамене в лицеи и гимназии будет длиться до 9 июня посредством портала https://sy.edu.az .

Учащиеся сначала примут участие в централизованном экзамене, затем на основе набранных баллов выберут лицеи или гимназии, в которых будут учиться.

На экзаменах будут представлены задания по азербайджанскому языку, математике, математической логике.

Экзамены в V классы лицеев и гимназий (для учащихся IV классов) состоится 17 июня, в VI классы (для учащихся V классов) – 18 июня, в VII классы (для учащихся VI классов) – 19 июня, в VIII и IX классы (для учащихся VII и VIII классов) – 20 июня.