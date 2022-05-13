О нас
Аудио новости

Начался прием учащихся в лицеи и гимназии

Начался прием учащихся в лицеи и гимназии С сегодняшнего дня начинался процесс приема учащихся в лицеи и гимназии страны на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
13 мая 2022 г. 16:34
Начался прием учащихся в лицеи и гимназии

С сегодняшнего дня начинался процесс приема учащихся в лицеи и гимназии страны на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, прием заявлений для участия в централизованном экзамене в лицеи и гимназии будет длиться до 9 июня посредством портала https://sy.edu.az.

Учащиеся сначала примут участие в централизованном экзамене, затем на основе набранных баллов выберут лицеи или гимназии, в которых будут учиться.

На экзаменах будут представлены задания по азербайджанскому языку, математике, математической логике.

Экзамены в V классы лицеев и гимназий (для учащихся IV классов) состоится 17 июня, в VI классы (для учащихся V классов) – 18 июня, в VII классы (для учащихся VI классов) – 19 июня, в VIII и IX классы (для учащихся VII и VIII классов) – 20 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyalara şagird qəbuluna başlanılıb

Самое важное

Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi