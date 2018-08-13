Начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Начался этап собеседования - заключительный этап конкурса по приему на работу учителей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства образования.

На этапе собеседования предусмотрено участие 4337 кандидатов по основным школьным предметам.

На данном этапе, который завершится 18 августа, проверяются практические, методические знания и психологическое состояние учителей.

Набранные кандидатом балы в результате двух приемных конкурсов по приему на работу остаются в силе на протяжении двух календарных лет, кандидаты могут принять участие на этапе выбора специальности в ходе конкурса в очередном учебном году.