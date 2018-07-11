Набор первых студентов MBA в БВШН выполнен на 100 процентов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) завершен прием первых студентов в магистратуру бизнес-администрирования (Master of Business Administration – MBA) на 2018-2019 учебный год.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью высшей школы.

Впервые объявленная вузом программа MBA сразу же вызвала большой интерес молодых специалистов, желающих получить степень магистра в этой области.

Как сообщается в специальном выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра Азербайджана, вышедшем под названием "Магистр", набор по этой специализации выполнен в БВШН на сто процентов. Занятия в магистратуре начнутся в сентябре.

Основной целью инновационной программы MBA в БВШН, полностью соответствующей современным требованиям, является подготовка менеджеров международной квалификации.

Отличительные преимущества программы – перспективы успешного карьерного роста, гибкое расписание занятий, возможность обучения в одном из лучших вузов Азербайджана, приобретение теоретических знаний и практических навыков на занятиях с известными экспертами в этой области. В учебное расписание включены, среди других, такие предметы, как "Управление финансами", "Бухгалтерия для менеджеров", "Статистика коммерческой и экономической деятельности", "Принципы маркетинга", "Стратегическое управление", "Управление персоналом", "Маркетинг и международный бизнес", "Инвестиции и финансовые стратегии" и "Управление информационными технологиями". Кроме того, студенты магистратуры смогут принять участие в тренингах, стажировках и других программах вуза.

Еще одним преимуществом программы MBA в Бакинской Высшей школе нефти является преподавательский состав – опытные специалисты и руководящие сотрудники SOCAR, государственных учреждений и транснациональных компаний, что обеспечивает высокое качество обучения.