    На Земле ожидаются сильные магнитные бури

    Наука и образование
    • 19 января, 2026
    • 10:49
    20 января на Земле прогнозируются магнитные бури сильного уровня G3-G4.

    Как сообщает Report, информацию распространила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насиреддина Туси.

    Отмечается, что магнитные бури станут следствием произошедшей на Солнце 18 января вспышки максимального класса X мощностью X1.95.

    Şiddətli geomaqnit qasırğası olacaq
    Strong geomagnetic storms expected on Earth

    Лента новостей