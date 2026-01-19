На Земле ожидаются сильные магнитные бури
Наука и образование
- 19 января, 2026
- 10:49
20 января на Земле прогнозируются магнитные бури сильного уровня G3-G4.
Как сообщает Report, информацию распространила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насиреддина Туси.
Отмечается, что магнитные бури станут следствием произошедшей на Солнце 18 января вспышки максимального класса X мощностью X1.95.
