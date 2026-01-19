İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şiddətli geomaqnit qasırğası olacaq

    Elm və təhsil
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:53
    Şiddətli geomaqnit qasırğası olacaq

    Müsbət qütblü Tac Dəliyi Axınlarının bu gün və ya sabah, 18 yanvarda baş vermiş X1.95 sinifli alışmaya bağlı Tac Kütlə Atılmalarının yanvarın 20-də Yerə çatacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu səbəbdən də güclü (G3), hətta şiddətli (G4) geomaqnit qasırğasının baş verməsi ehtimalı var.

    Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası Geomaqnit qasırğası

