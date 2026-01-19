Şiddətli geomaqnit qasırğası olacaq
Elm və təhsil
- 19 yanvar, 2026
- 09:53
Müsbət qütblü Tac Dəliyi Axınlarının bu gün və ya sabah, 18 yanvarda baş vermiş X1.95 sinifli alışmaya bağlı Tac Kütlə Atılmalarının yanvarın 20-də Yerə çatacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu səbəbdən də güclü (G3), hətta şiddətli (G4) geomaqnit qasırğasının baş verməsi ehtimalı var.
Son xəbərlər
10:16
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"Futbol
10:15
Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi açıqlanıbBiznes
10:13
"AzInTelecom" tərəfindən 58 mindən çox IMEI koda "klon" statusu verilibİKT
10:05
Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıbDigər ölkələr
10:04
Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
10:01
Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi ötən il 5,5 % artıbSənaye
10:00
Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyübMaliyyə
09:59
İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıbDigər ölkələr
09:56