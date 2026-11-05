Министр Мадагаскара призвал обеспечить прозрачность госуправления

Правительства должны развивать межведомственное сотрудничество, объединять усилия государственного и частного секторов и обеспечивать прозрачность распределения ресурсов.

Как передает Report, об этом заявил министр труда, занятости и государственной службы Мадагаскара Дени Франконио Мак (Denis Franconio Mac) на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

По его словам, сложные кризисы в сфере устойчивого развития выходят за рамки отдельных отраслей, поскольку изменение климата, здравоохранение, экономика и социальная сфера тесно взаимосвязаны.

"Руководители должны уметь преодолевать ведомственные барьеры и создавать коалиции с участием государственных и частных структур, чтобы формировать будущее, способное противостоять этой сложности", - отметил министр.

Он подчеркнул, что важнейшим условием таких преобразований является добросовестность, а правительства должны гарантировать прозрачность распределения ресурсов и реальные результаты своих инициатив.

"Граждане должны иметь возможность оценивать ощутимые результаты предпринимаемых инициатив", - добавил Дени Франконио Мак.