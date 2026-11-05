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    Министр Мадагаскара призвал обеспечить прозрачность госуправления

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 15:14
    Министр Мадагаскара призвал обеспечить прозрачность госуправления

    Правительства должны развивать межведомственное сотрудничество, объединять усилия государственного и частного секторов и обеспечивать прозрачность распределения ресурсов.

    Как передает Report, об этом заявил министр труда, занятости и государственной службы Мадагаскара Дени Франконио Мак (Denis Franconio Mac) на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

    По его словам, сложные кризисы в сфере устойчивого развития выходят за рамки отдельных отраслей, поскольку изменение климата, здравоохранение, экономика и социальная сфера тесно взаимосвязаны.

    "Руководители должны уметь преодолевать ведомственные барьеры и создавать коалиции с участием государственных и частных структур, чтобы формировать будущее, способное противостоять этой сложности", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что важнейшим условием таких преобразований является добросовестность, а правительства должны гарантировать прозрачность распределения ресурсов и реальные результаты своих инициатив.

    "Граждане должны иметь возможность оценивать ощутимые результаты предпринимаемых инициатив", - добавил Дени Франконио Мак.

    государственное управление Организация Объединённых Наций (ООН) Мадагаскар
    Madaqaskarlı nazir dövlət idarəçiliyində şəffaflığı təmin etməyə çağırıb
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