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    Грузия внедряет новые форматы предоставления госуслуг

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 15:06
    Грузия внедряет новые форматы предоставления госуслуг

    Грузия развивает цифровые платформы и мобильные центры обслуживания, чтобы сделать государственные и частные услуги более доступными для населения.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель министра юстиции Грузии Лана Моргошия на Саммите ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

    По ее словам, в рамках системы обслуживания граждан в Грузии доступны более 600 государственных и частных услуг, а свыше 400 услуг можно получить через единый правительственный онлайн-портал.

    Она отметила, что для жителей отдаленных сельских и горных районов, которым сложно добраться до офисов обслуживания или воспользоваться интернетом, действуют мобильные центры государственных услуг.

    "Эффективное руководство заключается не только во внедрении новых решений. Важно выявлять существующие барьеры, адаптировать государственные институты к потребностям граждан и следить за тем, чтобы никто не оставался без внимания", - подчеркнула Моргошия.

    Она также сообщила, что инициатива мобильных центров обслуживания получила сертификат Good Practice в рамках Европейской премии в сфере государственного управления.

    По словам замминистра, эффективность реформ следует оценивать не по количеству внедренных технологий или проведенных преобразований, а по тому, насколько они улучшают жизнь людей.

    Грузия
    Gürcüstan dövlət xidmətlərinin göstərilməsində yeni formatlar tətbiq edir
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