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    Налоговые поступления в Азербайджане за 10 месяцев превысили 16 млрд манатов

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 15:10
    Налоговые поступления в Азербайджане за 10 месяцев превысили 16 млрд манатов

    В январе-октябре 2026 года по линии Государственной налоговой службы Азербайджана в государственный бюджет поступило 16 млрд 65,2 млн манатов налогов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, этот показатель на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,6% больше прогноза.

    Из общей суммы налоговых поступлений за 10 месяцев 11 млрд 776,4 млн манатов пришлось на долю ненефтегазового сектора, что на 13,1% больше по сравнению с показателем годичной давности и на 2,6% больше прогноза.

    Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Налоговые поступления
    Azərbaycanda 10 ayda vergi daxilolmaları 16 milyard manatdan çox olub
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