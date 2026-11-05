Налоговые поступления в Азербайджане за 10 месяцев превысили 16 млрд манатов
Финансы
- 05 ноября, 2026
- 15:10
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В январе-октябре 2026 года по линии Государственной налоговой службы Азербайджана в государственный бюджет поступило 16 млрд 65,2 млн манатов налогов.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, этот показатель на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,6% больше прогноза.
Из общей суммы налоговых поступлений за 10 месяцев 11 млрд 776,4 млн манатов пришлось на долю ненефтегазового сектора, что на 13,1% больше по сравнению с показателем годичной давности и на 2,6% больше прогноза.
Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.
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