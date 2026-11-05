Еврокомиссия перевела Украине 4,36 млрд евро

Европейская комиссия перевела Украине 4,36 млрд евро, включая 3,7 млрд евро бюджетной поддержки и 658 млн евро на оборонные нужды.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро. Для получения бюджетного транша Украина выполнила все 12 условий, касающихся налоговых, бюджетных и других реформ.

Оборонное финансирование направят на закупку беспилотников, ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для противовоздушной обороны. Большую часть средств потратят на оборудование украинских компаний.

До конца 2026 года Украине остается доступно еще 25,2 млрд евро финансовой поддержки Европейского союза (ЕС), предоставление которой зависит от выполнения установленных условий.