Минобразования: Прием в школу детей, которым не исполнилось шести лет, не будет носить массовый характер

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Утвержденный минувшим днем распоряжением президента "Закон об образовании" охватывает все ступени и уровни образования".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя аппарата министерства образования Фарзали Гадиров.

По его словам, одна из основных поправок касается приема в школу детей, не достигших до конца года (31 декабря) 6 лет:

"Однако прием детей до 6 лет в первый класс будет возможен только по желанию родителей. Этот процесс не будет носить массовый характер. С этого учебного года будут действовать нынешние правила приема".

Отметим, что ранее в 1-й класс принимали детей, достигших 6 лет до 15 сентября. Прием детей, достигших 6-ти лет в период между 15 сентября и 31 декабря, проводился на конкурсной основе.