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Минобразования: При приеме на работу учителей сначала будут трудоустроены члены семей шехидов

Минобразования: При приеме на работу учителей сначала будут трудоустроены члены семей шехидов В процессе трудоустройства учителей прежде всего предпочтение будет отдано членам семей шехидов.
Наука и образование
16 февраля 2022 г. 12:37
Минобразования: При приеме на работу учителей сначала будут трудоустроены члены семей шехидов

В процессе трудоустройства учителей прежде всего предпочтение будет отдано членам семей шехидов.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела кадров Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров, комментируя нововведения в правилах приема и смены места работы учителей.

По его словам, затем уже будут объявлены открытыми вакансии для других кандидатов: "Начиная с этого года баллы учителей, работающих в отдаленных сельских районах более 3 лет, будут умножаться на коэффициент 1,5, для учителей, работающих более 5 лет, умножаться на коэффициент 1,1".

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