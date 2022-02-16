Минобразования: При приеме на работу учителей сначала будут трудоустроены члены семей шехидов

В процессе трудоустройства учителей прежде всего предпочтение будет отдано членам семей шехидов.

В процессе трудоустройства учителей прежде всего предпочтение будет отдано членам семей шехидов.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела кадров Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров, комментируя нововведения в правилах приема и смены места работы учителей.

По его словам, затем уже будут объявлены открытыми вакансии для других кандидатов: "Начиная с этого года баллы учителей, работающих в отдаленных сельских районах более 3 лет, будут умножаться на коэффициент 1,5, для учителей, работающих более 5 лет, умножаться на коэффициент 1,1".