Минобразования обратилось к желающим отдать детей в русский сектор родителям

"Азербайджаноязычная семья, намереваясь отдать ребенка в русский сектор, должна понимать, что таким образом ставит большую преграду перед желанием своих детей получить академические знания".

"Азербайджаноязычная семья, намереваясь отдать ребенка в русский сектор, должна понимать, что таким образом ставит большую преграду перед желанием своих детей получить академические знания".

Как сообщает Report, об этом заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу сказала в ходе мероприятия "Образовательный стол".

Она отметила, что, как правило, обучение ребенка из русскоязычной семьи на другом языке не создает проблем: "Ребенок быстрее воспринимает науку на языке, который понимает. Было бы хорошо, если бы родители учитывали этот нюанс".