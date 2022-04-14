О нас
Аудио новости

Минобразования обратилось к желающим отдать детей в русский сектор родителям

Минобразования обратилось к желающим отдать детей в русский сектор родителям "Азербайджаноязычная семья, намереваясь отдать ребенка в русский сектор, должна понимать, что таким образом ставит большую преграду перед желанием своих детей получить академические знания".
Наука и образование
14 апреля 2022 г. 11:38
Минобразования обратилось к желающим отдать детей в русский сектор родителям

"Азербайджаноязычная семья, намереваясь отдать ребенка в русский сектор, должна понимать, что таким образом ставит большую преграду перед желанием своих детей получить академические знания".

Как сообщает Report, об этом заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу сказала в ходе мероприятия "Образовательный стол".

Она отметила, что, как правило, обучение ребенка из русскоязычной семьи на другом языке не создает проблем: "Ребенок быстрее воспринимает науку на языке, который понимает. Было бы хорошо, если бы родители учитывали этот нюанс".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi uşağını rus bölməsinə qoymaq istəyən valideynlərə müraciət edib

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi