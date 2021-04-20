О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобразования о процессе приема детей в первый класс

Минобразования о процессе приема детей в первый класс Родители могут просто войти в личный кабинет, используя имеющиеся логин и пароль
Наука и образование
20 апреля 2021 г. 12:42
Минобразования о процессе приема детей в первый класс

"У детей, включенных в дошкольные группы, уже есть электронные кабинеты с текущего учебного года. Для них нет необходимости вновь создавать личный кабинет и проходить электронную регистрацию".

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов, говоря о приеме в первый класс в 2021-2022 учебном году.

"Родители могут просто войти в личный кабинет, используя имеющиеся логин и пароль, и осуществить выбор школы для своих детей и другие процессы", - отметил Э.Керимов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlikdən birinci sinfə qəbulla bağlı açıqlama

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
14 апреля 2021 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi