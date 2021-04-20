Минобразования о процессе приема детей в первый класс

Родители могут просто войти в личный кабинет, используя имеющиеся логин и пароль

"У детей, включенных в дошкольные группы, уже есть электронные кабинеты с текущего учебного года. Для них нет необходимости вновь создавать личный кабинет и проходить электронную регистрацию".

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов, говоря о приеме в первый класс в 2021-2022 учебном году.

"Родители могут просто войти в личный кабинет, используя имеющиеся логин и пароль, и осуществить выбор школы для своих детей и другие процессы", - отметил Э.Керимов.