Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку

В течение года в столичных школах открывается одно или два вакантных места по каждому предмету, что связано с демографией в Баку.

В течение года в столичных школах открывается одно или два вакантных места по каждому предмету, что связано с демографией в Баку.

По сообщению Report, об этом сообщила заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, вакантные места чаще всего остаются в школах в отдаленных регионах страны: "Многие кандидаты участвуют в экзамене, но по определенным причинам не хотят работать. Я призываю кандидатов, желающих стать учителями, работать независимо от того, куда они попадут по распределению".

Чиновник министерства также прокомментировала требования увеличить количество рабочих мест: "Это невозможно. Мы работаем в соответствии с вакансиями. Оптимизация численности учителей сводилась к тому, чтобы минимальная почасовая ставка педагога составляла 18 часов, чтобы педагоги получали нормальную заработную плату. Если какой-то учитель уходит на пенсию или увольняется по какой-либо причине, его место остается вакантным. Но на самом деле, чтобы выплачивать педагогам нормальную заработную плату, рабочее время педагога делится между другими. И это следует учитывать.

В районах, горных селах, хоть и есть вакантные места, большинство кандидатов не идут работать туда. Многие хотят работать по месту жительства. А в местах компактного проживания населения в Баку вакантные места ограничены", - отметила В.Ягублу.