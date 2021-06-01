Министр образования встретился с детьми шехидов

По случаю Международного дня защиты детей - 1 июня Министерство образования и Общественное объединение по поддержке семей шехидов "Зафар" провели встречу с детьми шехидов.

По случаю Международного дня защиты детей - 1 июня Министерство образования и Общественное объединение по поддержке семей шехидов "Зафар" провели встречу с детьми шехидов.

Как сообщает Report, встреча началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Поздравив школьников по случаю Международного дня защиты детей, министр Эмин Амруллаев в своем выступлении подчеркнул важность проведения подобных встреч: "Сегодня Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Наши земли освобождены от вражеской оккупации. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего наша славная армия с победой завершила 44-дневную Отечественную войну. Отважные сыновья Родины стали шехидами за победу. Сегодня мы в долгу перед нашими шехидами за восстановление территориальной целостности страны".

Министр образования довел до внимания, что проведение подобных встреч заслуживает одобрения с точки зрения дачи ответов на интересующие детей вопросы, а также для свободного выражения ими своих мыслей. Министерство планирует и в дальнейшем регулярно проводить подобные встречи.

Кроме принимающих участие в мероприятии школьников более 50 учащихся из регионов в онлайн-формате присоединились к встрече.

Затем министр образования ответил на вопросы школьников. Детям были вручены подарки.

В завершение мероприятия в исполнении учащихся прозвучала песня "Мой Азербайджан", сделана фотография на память.