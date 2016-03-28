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    Министр образования примет граждан в Барде

    Встреча состоится 4 апреля в 11:00

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров примет граждан в Барде.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования. 

    Согласно информации, встреча состоится 4 апреля в 11:00 в штаб-квартире Партии "Ени Азербайджан" в Бардинском районе.  На встрече смогут участвовать вынужденные переселенцы, временно проживающие в Агдаше, Евлахе, Барде и Мингячевире. 

    Желающие принять участие могут 28, 29, 30, 31 марта и 1 апреля обратиться на "горячую линию" министерства 146 или же пройти регистрацию в разделе "электронное обращение".

    Просьба к зарегистрированным лицам, чтобы они, приходя на прием, обращались с заявлениями, полностью раскрывающими суть вопроса. 

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