Министр образования примет граждан в Барде

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров примет граждан в Барде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Согласно информации, встреча состоится 4 апреля в 11:00 в штаб-квартире Партии "Ени Азербайджан" в Бардинском районе. На встрече смогут участвовать вынужденные переселенцы, временно проживающие в Агдаше, Евлахе, Барде и Мингячевире.

Желающие принять участие могут 28, 29, 30, 31 марта и 1 апреля обратиться на "горячую линию" министерства 146 или же пройти регистрацию в разделе "электронное обращение".

Просьба к зарегистрированным лицам, чтобы они, приходя на прием, обращались с заявлениями, полностью раскрывающими суть вопроса.