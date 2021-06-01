О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ

Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ Министр национального образования Турции Зия Сельчук коснулся взаимного признания дипломов высших учебных заведений Азербайджана и Турции.
Наука и образование
1 июня 2021 г. 16:01
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук
0 : 00
0 : 00

Министр национального образования Турции Зия Сельчук коснулся взаимного признания дипломов высших учебных заведений Азербайджана и Турции.

Как сообщил З.Сельчук в эксклюзивном интервью Report, с точки зрения продолжительности учебного года существуют некоторые расхождения в связи с эквивалентностью дипломов двух стран.

Министр отметил, что в связи с вопросом были проведены обсуждения: "Такого рода вопросы могут быть решены за одну-две встречи, и таким образом мы откроем дорогу для наших детей. Мы рассматриваем это не как большую проблему, а как вопрос, который можно обсудить и решить. Также отмечу, что мы достигли некоторых договоренностей в связи с эквивалентностью дипломов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister on mutual recognition of diplomas of Azerbaijan and Turkey
Версия на азербайджанском языке Nazir Azərbaycan və Türkiyə diplomlarının qarşılıqlı tanınması məsələsinə münasibət bildirib - EKSKLÜZİV

Другие новости из категории

Министерство: Учителям Летней школы дополнительных выплат не предусмотрено
Министерство: Учителям "Летней школы" дополнительных выплат не предусмотрено
1 июня 2021 г. 13:55
В Азербайджане будут организованы бесплатные летние школы
В Азербайджане будут организованы бесплатные летние школы
1 июня 2021 г. 08:41
ГЭЦ проведет выпускной экзамен для девятиклассников
ГЭЦ проведет выпускной экзамен для девятиклассников
31 мая 2021 г. 11:20
Обнародованы результаты второго этапа вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы результаты второго этапа вступительного экзамена в магистратуру
28 мая 2021 г. 14:19
Министр: В Азербайджане откроют два профучилища по турецкому образцу
ФотоМинистр: В Азербайджане откроют два профучилища по турецкому образцу
28 мая 2021 г. 13:19
Министр: Мы верим, что в сентябре наши ученики вернутся к очному обучению
Министр: Мы верим, что в сентябре наши ученики вернутся к очному обучению
28 мая 2021 г. 13:18
Состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции
ФотоСостоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции
28 мая 2021 г. 13:15
Ильхам Алиев рассказал о реформах в системе образования
Ильхам Алиев рассказал о реформах в системе образования
27 мая 2021 г. 19:09
Президент: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы
Президент: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы
27 мая 2021 г. 18:47
Президент Азербайджана: В годы моей учебы мы изучали искаженную историю
Президент Азербайджана: В годы моей учебы мы изучали искаженную историю
27 мая 2021 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi