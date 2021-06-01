Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ

Министр национального образования Турции Зия Сельчук коснулся взаимного признания дипломов высших учебных заведений Азербайджана и Турции.

Министр национального образования Турции Зия Сельчук коснулся взаимного признания дипломов высших учебных заведений Азербайджана и Турции.

Как сообщил З.Сельчук в эксклюзивном интервью Report, с точки зрения продолжительности учебного года существуют некоторые расхождения в связи с эквивалентностью дипломов двух стран.

Министр отметил, что в связи с вопросом были проведены обсуждения: "Такого рода вопросы могут быть решены за одну-две встречи, и таким образом мы откроем дорогу для наших детей. Мы рассматриваем это не как большую проблему, а как вопрос, который можно обсудить и решить. Также отмечу, что мы достигли некоторых договоренностей в связи с эквивалентностью дипломов".