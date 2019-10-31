Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила ясли-детский сад в Наримановском районе

31 октября первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила ясли-детский сад номер 64 в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, первый вице-президент была проинформирована о работах по капитальному ремонту, проведенных в этих яслях-детском саду.

Было отмечено, что ясли-детский сад был построен в 1963 году. Фонд Гейдара Алиева в 2018 году провел в здании работы по капремонту. Ясли-детский сад, состоящий из 2-х двухэтажных корпусов, рассчитан на 95 мест и состоит из 5 групп.

В ходе ознакомления с группами первый вице-президент побеседовала с детьми.

Отметим, что во время ремонтных работ в здании инфраструктура была реконструирована, приусадебный участок благоустроен, проведено озеленение. Во дворе детского сада установлены качели для развлечения детей.