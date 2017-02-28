Малейка Аббасзаде: В прошлом году 200 абитуриентов прошли регистрацию с одной электронной почты

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в связи с некоторыми проблемами, возникающими в "личном кабинете" абитуриентов, обратилась к родителям.

Как сообщает Report, на сегодняшней пресс-конференции М. Аббасзаде заявила, что долгие годы наблюдается то, что при приеме документов часто родители не доверяют своим детям. Она сказала, что иногда родители подачу заявок поручают другим: "По сей день, чтобы связаться с лицом, заполнившим электронную анкету, просим написать контактный номер и адрес электронной почты. В прошлом году при изучении имеющейся у нас базы определила, что с одного почтового адреса добавлены 200 абитуриентов. Это является необычным случаем. Мы изучили это, и выяснилось, что здесь нет негативного случая. Стало известно, что это является всего лишь почтой какого-то интернет-клуба. Это говорит о том, что родитель сам не заполнял анкету. Как контактный адрес он указал почту какого-нибудь интернет-клуба. В таком случае совсем постороннее лицо читает личные данные этого абитуриента. Поэтому всю информацию в личном кабинете должны вносить абитуриенты и родители сами".

Отметим, что каждый пользователь (абитуриент, бакалавр, кандидат), который хочет воспользоваться электронными услугами государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), должен иметь личный кабинет.

Личный кабинет создается один раз и пользоваться им можно постоянно. Используемые услуги, результаты экзаменов и другие данные найдут свое отражение в личном кабинете пользователя.