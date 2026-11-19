Коллективу Бакинского государственного университета представили нового ректора Малейку Аббасзаде.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев представил М.Аббасзаде коллективу вуза.

Напомним, что сегодня по распоряжению президента Ильхама Алиева Эльчин Бабаев был освобожден от должности ректора БГУ. Другим распоряжением главы государства Малейка Аббасзаде была освобождена от должности председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) и назначена ректором БГУ.