За 10 месяцев текущего года в Азербайджане к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом наркотиков привлечены 4731 человек (4603 – мужчины, 128 – женщины).

Об этом Report сообщили в Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Также с начала года к ответственности было привлечено 60 иностранных граждан. У них изъято в общей сложности 690 кг наркотиков, 2 778 таблеток и 880 г конопли.