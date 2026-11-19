В Азербайджане за 10 месяцев по делам о наркотиках задержано 4,7 тыс. человек
Происшествия
- 19 ноября, 2026
- 16:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
За 10 месяцев текущего года в Азербайджане к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом наркотиков привлечены 4731 человек (4603 – мужчины, 128 – женщины).
Об этом Report сообщили в Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Также с начала года к ответственности было привлечено 60 иностранных граждан. У них изъято в общей сложности 690 кг наркотиков, 2 778 таблеток и 880 г конопли.
Последние новости
18:01
Избран новый спикер парламента СербииДругие страны
17:54
Во Франции оценили ущерб за два дня беспорядков в более чем 200 млн евроДругие страны
17:36
В Тбилиси спасли ребенка, несколько часов находившегося под завалами - Обновлено-2В регионе
17:35
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере военного образованияАрмия
17:34
Первый саммит Китай-США-РФ: Си Цзиньпинь, Трамп и Путин провели "сверку часов" - АналитикаАналитика
17:34
Агентство: Дефектные товары - основная причина жалоб потребителейБизнес
17:33
Фарид Гайыбов: Стадион в Ханкенди готов к получению категории УЕФАФутбол
17:29
Фото
В Анкаре представлена симфония "Низами" Фикрета АмироваВ регионе
17:27
Бывший первый замглавы Минобороны РФ приговорен к 10 годам тюрьмы из-за коррупцииВ регионе