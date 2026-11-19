В январе-октябре 2026 года потребителям в Азербайджане вернули 315 тыс. манатов после рассмотрения жалоб в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Госагентства Юсиф Тапдыглы на мероприятии в Лянкяране.

По его словам, за отчетный период Госагентство удовлетворило 2 399 обращений потребителей.

"Всего рассмотрены 9 260 обращений, в том числе 8 766 новых и 494 перешедших с прошлого года. Рассмотрение 6 080 обращений завершено, 2 312 направлены в соответствующие органы, работа по 868 продолжается. Составлен 41 протокол", - сообщил Тапдыглы.