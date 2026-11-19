Свыше 80 тыс. человек эвакуированы в индийском штате Одиша в связи с приближением тропического шторма "Акван", который достигнет восточного побережья стрнаны около полудня в 20 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Hindustan Times

Из-за циклона власти штата намерены эвакуировать около 200 тыс. человек. В Одише развернуты 74 спасательные группы, включая 60 подразделений сил быстрого реагирования на стихийные бедствия.

В связи с угрозой циклона занятия в школах приостановлены в шести районах штата до 21 ноября.