Из-за надвигающегося шторма на востоке Индии эвакуированы свыше 80 тыс. человек
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 16:44
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Свыше 80 тыс. человек эвакуированы в индийском штате Одиша в связи с приближением тропического шторма "Акван", который достигнет восточного побережья стрнаны около полудня в 20 ноября.
Как передает Report, об этом сообщает Hindustan Times
Из-за циклона власти штата намерены эвакуировать около 200 тыс. человек. В Одише развернуты 74 спасательные группы, включая 60 подразделений сил быстрого реагирования на стихийные бедствия.
В связи с угрозой циклона занятия в школах приостановлены в шести районах штата до 21 ноября.
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