Путин призвал Украину согласиться на компромиссы, предложенные Вашингтоном - Дополнено
- 19 ноября, 2026
- 16:42
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Между Россией и США есть понимание по вопросу урегулирования конфликта в Украине, в том числе компромиссам.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Конечно, есть компромиссы по украинскому урегулированию. Они предложены США, мы согласились с ними, в том числе в Анкоридже", - сказал Путин.
При этом российский президент считает, что ЕС и Украина не готовы к компромиссам и договоренностям о прекращении боевых действий.
Путин также заявил, что не сомневается в том, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к разрешению украинского конфликта и налаживанию отношений с Россией.
По его словам, Москва готова в рабочем порядке обсуждать условия урегулирования конфликта вокруг Украины.
Президент РФ подчеркнул, что США настойчиво просит Москву согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине.
По мнению главы государства, Москва согласилась с подходом Вашингтона о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность.
При этом он сообщил, что российская сторона по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву, "чтобы определить их позицию", а потом решить, в каком формате продолжать диалог с Украиной.
Путин добавил, что если Украина хочет завершить конфликт, то ей надо соглашаться с компромиссами, предложенными американцами еще до Анкориджа.
Он также сообщил, что сроки проведения очередного раунда переговоров по Украине пока не определены.