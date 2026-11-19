Между Россией и США есть понимание по вопросу урегулирования конфликта в Украине, в том числе компромиссам.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Конечно, есть компромиссы по украинскому урегулированию. Они предложены США, мы согласились с ними, в том числе в Анкоридже", - сказал Путин.

При этом российский президент считает, что ЕС и Украина не готовы к компромиссам и договоренностям о прекращении боевых действий.

Путин также заявил, что не сомневается в том, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к разрешению украинского конфликта и налаживанию отношений с Россией.

По его словам, Москва готова в рабочем порядке обсуждать условия урегулирования конфликта вокруг Украины.

Президент РФ подчеркнул, что США настойчиво просит Москву согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине.

По мнению главы государства, Москва согласилась с подходом Вашингтона о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность.

При этом он сообщил, что российская сторона по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву, "чтобы определить их позицию", а потом решить, в каком формате продолжать диалог с Украиной.

Путин добавил, что если Украина хочет завершить конфликт, то ей надо соглашаться с компромиссами, предложенными американцами еще до Анкориджа.

Он также сообщил, что сроки проведения очередного раунда переговоров по Украине пока не определены.