Məleykə Abbaszadə BDU-nun kollektivinə təqdim olunub
Elm və təhsil
- 19 noyabr, 2026
- 16:53
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Bakı Dövlət Universitetinə (BDU) rektor təyin edilən Məleykə Abbaszadə kollektivə təqdim olunub.
"Report"un məlumatına görə, yeni rektoru kollektivə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev təqdim edib.
Qeyd edək ki, bu gun Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Elçin Səfəralı oğlu Babayev BDU-nun rektoru vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Məleykə Abbaszadə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilərək BDU-nun rektoru təyin olunub.
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